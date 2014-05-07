Генерал НАТО: Альянс может создать постоянные базы в Восточной Европе

Западный военно-политический блок НАТО из-за кризиса в Украине может пересмотреть свою утвержденную после завершения "холодной войны" политику и создать постоянные базы военных в Восточной Европе.

Об этом заявил главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Бридлав в Оттаве, передает РАР.

"Думаю, что это что-то, о чем мы должны подумать и подготовиться к дискуссии лидеров наших стран, чтобы убедиться, какими могут быть последствиями", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли НАТО разместить свои военные в этом регионе на постоянной основе.

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Генерал сказал, что в рамках подготовки к следующему саммиту Альянса, который запланирован на сентябрь этого года, проанализируют такую возможность.

"Мы должны присмотреться к нашей готовности, способности к реакции и размещению наших сил, чтобы могли противостоять новой парадигме, свидетелем которой были в Крыму и сейчас - на восточной границе Украины", - сказал он.

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Генерал признал, что количество американских солдат в Европе сейчас на 75% меньше, чем во времена "холодной войны".

«Мы все должны пересмотреть некоторые решения, которые приняты после завершения «холодной войны»», - сказал он.

Бридлав также напомнил, что предварительно принятые решения НАТО в связи с ситуацией в Украине имеют "оборонный характер" и их задачей является поддержка восточных союзников, а не "провокация России".

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Как сообщал УНИАН, ранее из-за ситуации в Украине НАТО решило направить дополнительные свои силы для учений в Польшу, Румынию и Прибалтийские государства.

Представители Альянса заявляют о поддержке Украины в конфликте с Россией, но дают четко понять, что не будут воевать с россиянами, поскольку Украинское государство не входит в НАТО.