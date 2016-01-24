Министр экономики Франции надеется, что санкции с России снимут этим летом
Министр экономики Франции выразил надежду на то, что уже этим летом санкции против России будут отменены. Для этого, по его словам, необходимо соблюдать условия Минских соглашений.
Выступая перед бизнесменами, которые примут участие в сессии Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам, которая должна пройти в Москве, министр экономики Эммануэль Макрон заявил, что Франция надеется на снятие санкций с России, введенных в связи с событиями на востоке Украины.
«Наша цель состоит в том, чтобы появилась возможность отменить санкции против России этим летом, если Минские договоренности будут соблюдаться», - цитирует министра агентство AFP, передает РБК.
О возможности снятия санкций с России в ближайшие месяцы на форуме в Давосе в минувшую пятницу говорил и государственный секретарь США Джон Керри. По его словам, это станет возможным при добросовестном стремлении всех сторон решить проблему выполнения Минских договоренностей.