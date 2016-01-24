Министр экономики Франции надеется, что санкции с России снимут этим летом

Выступая перед бизнесменами, которые примут участие в сессии Российско-французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам, которая должна пройти в Москве, министр экономики Эммануэль Макрон заявил, что Франция надеется на снятие санкций с России, введенных в связи с событиями на востоке Украины.

«Наша цель состоит в том, чтобы появилась возможность отменить санкции против России этим летом, если Минские договоренности будут соблюдаться», - цитирует министра агентство AFP, передает РБК.

О возможности снятия санкций с России в ближайшие месяцы на форуме в Давосе в минувшую пятницу говорил и государственный секретарь США Джон Керри. По его словам, это станет возможным при добросовестном стремлении всех сторон решить проблему выполнения Минских договоренностей.