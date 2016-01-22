Керри допустил снятие санкций против РФ "в течение следующих месяцев"

Как сообщает Reuters, об этом Керри сказал во время своего выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Керри сообщил, что он и вице-президент США Джо Байден встретились с президентом Украины Петром Порошенко, чтобы способствовать обеспечению полного выполнения Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Госсекретарь США отметил, что верит в возможность решения ситуации на Донбассе, если обе стороны будут прилагать достаточно усилий и иметь добросовестные намерения.

«Возможно в следующие несколько месяцев достичь реализации Минских соглашений и получить те условия, при которых санкции могут быть соответствующим образом... сняты», - подчеркнул Керри.

Он пояснил, что для этого необходимо, чтобы Минские соглашения были полностью выполнены.