Бывший военный ВСУ рассекретил расположение опорного пункта России в Сирии (фото)

Горевой, как отмечается на сайте волонтеров, - военнослужащий части №13140, 810-й отдельной бригады морской пехоты (ОБМП) ЧФ РФ (пункт постоянной дислокации г.Севастополь, временно оккупированная территория Украины).

"В ходе анализа социального профиля «вконтакте» были получены данные, что Никита Горевой - военнослужащий-предатель. До аннексии Крыма он давал присягу на верность украинскому народу, теперь он служит уже интересам РФ и выполняет преступные приказы Кремля в Сирии", - говорится в сообщении.

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Ниже приведены фото из профиля Никиты Горевого периода службы в ВСУ:

Последующие фото Никиты Горевого были сделаны уже в роли военнослужащего 810-й ОБМП ЧФ РФ:

Горевому также достался «счастливый командировочный билет» в Сирию, где он также успел наследить и слить в открытый доступ информацию, которая помогла сообществу InformNapalm определить местоположения опорного пункта российских войск, находящегося в 7,5 км от авиабазы Хмеймим.

Также морской пехотинец выложил фотографию с геотегом, который указывает на местность в районе опорного пункта, идентифицированного выше.

Благодаря Горевому стало известно, что переброска российских морских пехотинцев с авиабазы Хмеймим до опорного пункта осуществляется на вертолете Ми-8. А по завершению срока «командировки в Сирию» морпехов доставляли домой на самолете Ил-76МД, регистрационный номер RA-76763, серийный номер 0073480413.