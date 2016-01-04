Саудовскую Аравию не волнует реакция США на разрыв отношений с Ираном – СМИ

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственный источник в дипломатических кругах в Эр-Рияде, передает ZN.ua.

"Снова и снова Тегеран смотрит в сторону Запада. Иран продолжает финансировать терроризм, запускает баллистические ракеты, и никто ничего с этим не делает. Саудовскую Аравию не волнует то, что она может разозлить Белый дом", − заявил источник.

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Как сообщал УНИАН, 2 января власти Саудовской Аравии сообщили о казни 47 человек, в том числе шиитского богослова Нимра аль-Нимра, одного из лидеров местной шиитской общины.

В связи с казнью проповедника во многих странах региона (Бахрейне, Иране и в самой Саудовской Аравии) прошли акции протеста. В Иране Меджлис призвал МИД страны снизить уровень дипломатических отношений с Эр-Риядом. МИД Ирана заявило свой официальный протест по поводу действий саудовских властей.