Human Rights Watch обвинила РФ и сирийскую армию в применении кассетных бомб

По информации правозащитников, с 30 сентября в Сирии не менее 20 раз использовались кассетные бомбы, передает РБК.

Согласно докладу, опубликованному сотрудниками правозащитной организации Human Rights Watch, во время операции в Сирии правительственные войска и российские ВКС по меньшей мере 20 раз применяли кассетные боеприпасы. Всего, по информации правозащитников, в результате этих ударов пострадали 35 мирных жителей - в том числе пять женщин и 17 детей, десятки человек получили ранения. Две атаки пришлись на лагерь беженцев, одна - на школу в пригороде Дамаска, говорится в докладе.

Правозащитники утверждают, что Human Rights Watch смогла установить, что кассетные бомбы, применяемые в Сирии, были изготовлены в СССР и России. В докладе также утверждается, что при помощи анализа фото- и видеоматериалов и интервью с местными жителями Human Rights Watch смогла определить 7 типов кассетных боеприпасов, которые использовались при авиаударах в сирийских провинциях Алеппо, Хама и Идлиб.

Правозащитники также подчеркивают, что за этими ударами может стоять только правительственная армия Сирии или российские ВКС, так как вооруженные оппозиционные группы не используют авиацию.

Кроме того, правозащитниками был зафиксирован случай применения ракеты 9M55K, которая была запущена с базы к северу от города Хама, в районе, контролируемом сирийскими войсками. Все недавние удары с использованием кассетных бомб были зафиксированы Human Rights Watch на территориях, контролируемых оппозицией, подчеркивается в докладе. При этом, по утверждению правозащитников, выяснить, кто именно за них несет ответственность - правительственные войска или российские силы - невозможно, так как они часто проводят совместные операции и используют одинаковое оружие.

В докладе также отмечается, что некоторые типы кассетных боеприпасов были зафиксированы в Сирии только после начала российской операции. Human Rights Watch делает вывод, что либо российские ВКС их применили, либо власти России недавно поставили их сирийскому правительству.