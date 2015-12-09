Россия продолжает нести потери в Сирии: в Луганск доставили тела шести погибших бойцов - разведка

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Российская Федерация продолжает нести потери в Сирии. Установлено доставку в Луганск тел шести погибших военнослужащих 2 АК", - заявляет разведка.

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По информации управления, военными был заключен контракт на участие в боевых действиях в Сирии на стороне режима Башара Асада.

Как сообщал УНИАН, за последние четыре дня российские самолеты сбросили по целям на территории Сирии 1920 авиационных бомб.

С 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.

22 октября разведка сообщила, что на Донбассе наемников вербуют в "отряды добровольцев" для войны в Сирии. Также разведка сообщила, что в Севастополь из Сирии прибыло судно с телами 26 погибших морпехов РФ.