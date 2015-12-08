Финляндия хочет закрыть несколько центров приема беженцев и открыть депортационные центры

Финляндия планирует закрыть несколько действующих в настоящее время в стране центров приема беженцев, заморозить ввод в эксплуатацию новых и открыть депортационные центры.

Об этом ТАСС сообщили в миграционной службе страны.

Так, в декабре-январе закроются центры в Париккала, Вантаа и Мерикарвиа. Кроме того, будет прекращена подготовка к открытию центров в Киттиля, Пелло и Юлиторнио.

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На юге страны в столичном регионе при этом появятся два депортационных центра, где те, кому было отказано в предоставлении убежища, а также те, кто хочет добровольно покинуть страну, будут ожидать возвращения на родину.

Ранее глава МВД Петтери Орпо отмечал, что закрытие центров будет происходить в том числе из соображений безопасности и экономической целесообразности.