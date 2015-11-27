В Финляндии закроют часть центров приема беженцев

Финские власти в целях безопасности закроют часть центров по приему беженцев. Об этом рассказал глава МВД Финляндии Петтери Орпо, передает ТАСС.

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По словам министра, эта мера коснется, в частности, тех центров, "которые расположены слишком далеко с точки зрения их доступности для полиции". Какие именно пункты будут закрыты, пока неизвестно.

Также сообщается, что сейчас прорабатываются изменения в закон, которые позволят охранникам дежурить внутри зданий, где проживают просители убежища. В данный момент они могут находиться только рядом с центрами.

Местному каналу MTVZ министр Орпо также сообщил, что сейчас предпринимаются меры для того, чтобы беженцы знали и понимали законы страны, финскую культуру и статус женщин в обществе. По его словам, "будет сделано так, что преступления, совершенные просителями убежища, будут прямо влиять на решение по предоставлению им убежища, а тяжкие преступления будут приводить к высылке из страны".

Отметим, Министерство внутренних дел Финляндии в октябре прогнозировало, что общее число беженцев к концу года составит 30-35 тыс. Согласно более ранним прогнозам, ожидался приезд около 50 тыс. искателей убежища.

Глава МВД Финляндии Петтери Орпо ранее в ноябре заявил, что Финляндия предоставит статус беженца лишь каждому третьему заявителю. Остальные, по его словам, приехали в Финляндию в поисках лучшей жизни.