ВВС Ирака приведены в состояние повышенной боеготовности - СМИ

Об этом в понедельник сообщил телеканал Press TV, передает ТАСС.

"Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади приказал привести части ВВС страны в состояние повышенной боеготовности в связи с истечением срока в 48 часов, которые были отпущены Турции для того, чтобы она вывела свои воинские подразделения из северной иракской провинции Найнава (срок ультиматума завершается через сутки - ред.)", - говорится в сообщении телеканала.

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Иракский премьер призвал военно-воздушные силы страны "быть готовыми защищать территориальную целостность и суверенитет" страны, отмечает телеканал.

Ранее УНИАН сообщал, что несколько сот турецких солдат были размещены на севере Ирака вблизи захваченного террористами «Исламского государства» города Мосул.

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В свою очередь, Ирак заявил, что ввод турецких военнослужащих в северную часть страны является нарушением его суверенитета, и потребовал их немедленно вывести.