Турецкие войска вошли на территорию иракского Курдистана, МИД Ирака назвал это "вторжением" - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в турецких силовых структурах, передает Лента.ру.

По информации источника, военные командированы для обеспечения подготовки иракских войск. Эта операция — часть рутинных учений, добавил он. Собеседник агентства отметил, что в район горы Башика к северо-востоку от Мосула был переброшен батальон, однако уточнить количество солдат отказался.

Читайте также"Репортеры без границ": исламисты казнили 13 журналистов в Мосуле

Он добавил, что войска уже находятся в иракском Курдистане и прибыли в район Мосула в сопровождении бронетехники.

По словам высокопоставленного курдского офицера на линии фронта, в лагерь подразделений, ведущих борьбу с ИГ, минувшей ночью прибыли дополнительно турецкие инструкторы с вооруженным сопровождением.

Читайте такжеThe Washington Post: Как сирийский конфликт может стать еще более серьезным и кровавым

В свою очередь, Ирак заявил, что ввод турецких военнослужащих в северную часть страны является нарушением его суверенитета, и потребовал их немедленно вывести, добавляет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

МИД страны в своем заявлении, зачитанном на государственном телевидении, квалифицировал турецкую активность как «вторжение». Багдад отверг возможность проведения какой бы то ни было военной операции, которая не согласована с федеральным правительством.