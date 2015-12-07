Турция не выводила войска из Ирака после протеста Багдада - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя турецких властей, передает "Газета.Ru".

Источник добавил, что сейчас ведутся переговоры между Анкарой и министерством обороны Ирака. По результатам переговоров Анкара может уменьшить свое военное присутствие в Ираке.

Ранее стало известно, что численность турецкого подразделения в Ираке составляет 900 солдат.

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Министерство иностранных дел Ирака вызвало турецкого посла и выразило официальный протест в связи с размещением турецких военных на иракской территории. После протеста премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу заявил, что Анкара приостанавливает отправку военных в район иракского Мосула после протеста Багдада.