МИД Турции вызвал посла РФ из-за провокации российского моряка с ПЗРК

Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Европейская правда со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Сообщается, что Чавушоглу призвал Россию прекратить "провокационные" проходы российских боевых кораблей через Босфор.

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Таким образом турецкий МИД отреагировал на вчерашний инцидент с российским моряком.

Как сообщал УНИАН, Турция обвинила Россию в провокации после того, как на палубе российского военного корабля в Босфорском проливе в пределах Стамбула был замечен мужчина с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК).