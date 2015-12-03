Путин о сбитом Су-24: только Аллах знает, зачем они это сделали, и они еще не раз об этом пожалеют

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

«Я вообще не понимаю, зачем они это сделали (атаковали российский Су-24 – УНИАН). Любые вопросы, любые проблемы, любые противоречия, которых мы даже и не видели, можно было решить совершенно другим способом. Более того, мы были готовы сотрудничать с Турцией по самым чувствительным для нее вопросам и готовы были пойти так далеко, как их союзники не желали делать. Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. И, видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка», - сказал Путин.

"Мы еще не раз напомним о том, что они сделали, и они еще не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать», - добавил Путин.

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По его словам, в РФ знают, кто в Турции набивает свой карман и даёт заработать террористам на продаже награбленной в Сирии нефти. Именно на эти деньги бандиты вербуют наемников, закупают оружие, организуют бесчеловечные теракты, направленные против наших граждан, против граждан Франции, Ливана, Мали, других стран, добавил он.

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«Мы помним и то, что именно в Турции укрывались и получали моральную, материальную поддержку боевики, которые орудовали на Северном Кавказе в 90-х и в 2000-х годах», - добавил он.

При этом Путин заявил, что Россия не ставит знак равенства между турецким народом и частью сегодняшней правящей верхушки, которая несёт прямую ответственность за гибель российских военнослужащих в Сирии.

«Мы не забудем этого пособничества террористам. Всегда считали и будем считать предательство самым последним и постыдным делом. Пусть знают это те в Турции, кто стрелял в спину нашим летчикам, кто лицемерно пытается оправдать себя, свои действия и прикрыть преступления террористов», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.