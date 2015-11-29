Российский военный самолет "по ошибке" нарушил воздушное пространство Израиля

С россиянином сразу вышли на связь / segodnya.co.il

Об этом заявил министр обороны страны Моше Яалон, пишет Европейская правда со ссылкой на издание The Times of Israel.

По его словам, в результате "ошибки" российский самолет зашел в воздушное пространство Израиля почти на милю.

"С россиянином сразу вышли на связь, он немедленно изменил курс и вернулся в Сирию", - сказал Яалон, не уточнив, когда произошел инцидент.

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При этом министр напомнил, что в прошлом году Израиль сбил сирийский Су-24, нарушившего воздушное пространство страны, а также сбил беспилотный летательный аппарат.

"Когда мы поняли, что россияне планируют операцию в Сирии, мы немедленно встретились с Путиным... чтобы создать открытые каналы координации для предупреждения недоразумений. Российские самолеты не наносят удары по нашей территории, поэтому нет необходимости их автоматически сбивать", - сказал Яалон.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский бомбардировщик Су-24 нарушил воздушное пространство страны.

Турецкие военные вскоре опубликовали заявление, согласно которому перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

25 ноября, в эфире турецкого канала Fox обнародовали запись, на которой отчетливо слышны предупреждения пилотов F-16 экипажу российского Су-24 о необходимости изменить курс.

Кроме этого, накануне Анкара обнародовала изображение радара, на котором видно, что Су-24 таки пролетел над югом Турции, перед тем как был сбит.

В российском Минобороны изложили свою версию инцидента с Су-24 и продемонстрировали карту с якобы маршрутом полета самолета. Согласно версии РФ, это турецкий истребитель якобы нарушил воздушное пространство Сирии, а не Су-24 вторгся в воздушное пространство Турции.