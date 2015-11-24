Анкара опубликовала доказательства вторжения в Турцию российского Су-24

Красной линией обозначена траектория Су-24, серыми - F-16, а бирюзовой - граница Сирии и Турции, пишет ТСН.uа со ссылкой на CNN Turk.

Как отмечается, вице-маршал авиации в отставке Эрдоган Каракус в комментарии телеканалу Haberturk заявил, что анализ позволяет сделать вывод об однозначном нарушении воздушного пространства российским самолетом.

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Ранее УНИАН сообщал, что российский военный самолет был сбит турецкими военными в Сирии на границе с Турцией за нарушение воздушного пространства.

При этом в Минобороны РФ утверждают, что сбитый в Сирии Су-24 "не нарушал воздушного пространства Турции, это зафиксировано объективными средствами контроля".