Во Франции полиция опознала шестого террориста, причастного к парижским атакам

Об этом заявил парижский прокурор, передает ТСН со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, террорист подорвался на стадионе "Стад де Франс". Отмечается, что он прибыл во Францию из Греции в октябре. При этом его имя не раскрывается.

Таким образом, полиции Франции удалось идентифицировать шестерых террористов из восьми. Один из боевиков – 26-летний Салах Абдеслам – до сих пор находится в розыске.

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В ходе рейда 18 ноября французские полицейские убили организатора серии терактов Абдельхамида Абауда. Ранее он был причастен к организации четырех терактов, которые власти Франции смогли предотвратить.

Напомним, массовые теракты произошли в Париже вечером 13 ноября. Ответственность за них вскоре взяли боевики "Исламского государства".

Группы боевиков практически одновременно устроили взрывы смертников вблизи двух входов на стадион Stade de France во время футбольного матча Франция-Германия.

Также террористы захватили заложников в театре Bataclan во время концерта Eagles of Death Metal. Другая группа напала на несколько ресторанов. В результате всех атак погибли 130 человек, около 300 получили ранения.