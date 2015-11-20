СМИ: Число жертв терактов в Париже выросло до 130 человек

Об этом сообщает BFM.

По информации портала, раненый в результате терактов 13 ноября скончался сегодня.

Как сообщал УНИАН, массовые теракты произошли в Париже вечером 13 ноября. Группы боевиков практически одновременно устроили взрывы смертников около двух входов на стадион Stade de France во время футбольного матча Франция-Германия.

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Также террористы захватили заложников в театре Bataclan во время концерта Eagles of Death Metal. Другая группа напала на несколько ресторанов. В результате всех атак 300 получили ранения.