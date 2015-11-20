СМИ: Число жертв терактов в Париже выросло до 130 человек
15:06, 20 ноября 2015Мир
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Количество жертв терактов в Париже выросло до 130 человек.
REUTERS
Об этом сообщает BFM.
По информации портала, раненый в результате терактов 13 ноября скончался сегодня.
Как сообщал УНИАН, массовые теракты произошли в Париже вечером 13 ноября. Группы боевиков практически одновременно устроили взрывы смертников около двух входов на стадион Stade de France во время футбольного матча Франция-Германия.
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Также террористы захватили заложников в театре Bataclan во время концерта Eagles of Death Metal. Другая группа напала на несколько ресторанов. В результате всех атак 300 получили ранения.
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