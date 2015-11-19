Предполагаемого организатора терактов в Париже убили во время антитеррористического рейда

Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на телеканал BFM.

Стоит отметить, что Абауд был убит во время рейда в пригороде Сан-Дени 18 ноября.

Тогда два человека погибли (смертница подорвалась, а одного из исламистов застрелил снайпер на рассвете в среду).

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В то же время после рейда прокурор Парижа Франсуа Молен вчера сказал, что информации о гибели Абауда или о его задержании нет.

Абдельхамид Абауд - второй подозреваемый в организации серии терактов в Париже 13 ноября. Он является гражданином Бельгии и проживал в районе Моленбек, как и Салах Абдеслам, который также разыскивается полицией по подозрению в организации терактов.