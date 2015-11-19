Возможный организатор терактов в Париже планировал еще четыре атаки

Министр внутренних дел Франции Бернар Казнев в четверг уточнил, что всего с весны этого года спецслужбы предотвратили на территории страны шесть терактов, передает Би-би-си.

По словам министра, Абауд был причастен к организации четырех из них.

В четверг французские власти подтвердили, что Абауд, объявленный до этого в международный розыск, погиб во время штурма спецназом здания в Сен-Дени утром в среду. Его тело опознали по отпечаткам пальцев.

В то же время второй предполагаемый участник парижских атак, Салах Абдесалам, до сих пор находится в бегах. Установить его местонахождение не удалось. Следователи не исключают, что он сбежал из страны.

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Напомним, массовые теракты произошли в Париже вечером 13 ноября. Ответственность за них вскоре взяли боевики "Исламского государства".

Группы боевиков практически одновременно устроили взрывы смертников вблизи двух входов на стадион Stade de France во время футбольного матча Франция-Германия.

Также террористы захватили заложников в театре Bataclan во время концерта Eagles of Death Metal. Другая группа напала на несколько ресторанов. В результате всех атак погибли 129 человек, около 300 получили ранения.