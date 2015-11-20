"Звездные войны" идут на рекорд: за месяц до премьеры лента собрала более $50 миллионов

Очередной эпизод "Звездных войн", "Пробуждение силы", побил рекорды кассовых сборов за месяц до офицальной премьеры.

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Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что эта сумма вдвое больше ранее рекордных 25$ миллионов сборов "Темного рыцаря: Возрождения легенды" в 2012.

Также издание сообщает, что треть продаж билетов приходится на сеть Imax (в которой проданы уже все билеты). Другие сети открывают дополнительные сеансы.

Эксперты прогнозируют, что "Пробуждение силы" имеет все шансы побить рекорд "Мира Юрского периода", который собрал $208,8 миллионов за первый уик-энд. Возможно, "Пробуждение силы" соберет 250-300 миллионов.

В то же время премьерные кинопоказы перед Рождеством не славятся большими кассовыми сборами из-за близких праздников. Самые крупные кассовые сборы в декабре за первый уик-энд были у фильма "Хоббит: Нежданное путешествие", который собрал $85 миллионов.

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Как сообщалось, премьера ленты "Звездные войны: Пробуждение силы" состоится 14 декабря в Лос-Анджелесе. 16 декабря фильм покажут во Франции, 17 декабря – в Великобритании, в широкий прокат в США новый эпизод выйдет 18 декабря. Украинская премьера состоится 17 декабря.