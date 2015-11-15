Франция и США в ответ на теракты усилят бомбардировки позиций ИГ в Сирии и Ираке

Об этом заявил на саммите G20 в Анталье заместитель советника президента США по национальной безопасности Бен Родс, комментируя теракты в Париже. Его слова приводит Reuters.

«Мы будем (сражаться) с французами плечом к плечу. Они полноценные участники военной кампании в Ираке и Сирии. Ясно, что они хотят увеличить наши усилия», — сказал Родс. Он добавил, что боевики ИГ в ближайшее время поймут, что у них не осталось безопасного убежища, пишет Лента.ру.

В Париже и пригороде Сен-Дени в ночь на 14 ноября произошла серия терактов. В концертном зале «Батаклан» боевики взяли заложников, а у футбольного стадиона «Стад де Франс» прозвучали три взрыва. Прокуратура Парижа подтвердил гибель 129 человек, еще 352 пострадали. Ответственность за вылазки террористов взяло на себя ИГ.

Франция в составе международной коалиции во главе с США с прошлого года наносит удары по позициям боевиков ИГ в Ираке, в этом году ВВС страны стали атаковать ИГ в Сирии.

Экстремистская группировка «Исламское государство» летом 2014 года захватила значительную часть Сирии и Ирака и провозгласила там халифат. Помимо международной коалиции из 59 государств, борьбу с террористами ведут официальные власти двух арабских стран, сирийская оппозиция, курдское ополчение и российская авиация.