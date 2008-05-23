Пять постсоветских государств можно включить в ЕС на особых правах

Польша и Швеция предложат Европейскому Союзу сформировать с Украиной, Молдовой, Грузией, Арменией и Азербайджаном организацию “Восточного партнерства”.

Как сообщает «Немецкая волна», Польша и Швеция планируют предоставить свои предложения относительно новой политики в направлении восточных соседей на рассмотрение министрам иностранных дел ЕС в следующий понедельник.

В “Восточное партнерство” войдут 27 государств ЕС, а также Украина, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан. В рамках этой организации будут проходить переговоры об отмене виз, введения зон свободной торговли, и заключение стратегических соглашений. Будут осуществляться также небольшие проекты по обмену студентами, защите окружающей среды, энергообеспечению.

Издание отмечает, что Беларусь сможет присоединиться к новой инициативе исключительно на уровне экспертов. Россию пригласят к сотрудничеству лишь в пределах местных инициатив, например, решения проблем Калининграда. В отличие от “Средиземноморского союза”, “Восточное партнерство” не будет иметь собственного секретариата, но будет координироваться Еврокомиссией и финансироваться из бюджета Политики соседства.

По данным „Немецкой волны”, Франция, которая на протяжении следующего полугодия будет председательствовать в ЕС, идею Польши поддерживает. Германия, Великобритания и Нидерланды проявили заинтересованность. Впрочем, Италию и Испанию еще придется убеждать. По словам еврокомиссара Донаты ХЮБНЕР, общая политика на восточном направлении - в интересах всех государств ЕС, а не только тех, которые расположены на границе.