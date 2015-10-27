США впервые допустили возможность проведения наземной операции против ИГИЛ

17:44, 27 октября 2015
Мир
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Американские войска усилят давление на боевиков "Исламского государства" в Сирии и Ираке, поддерживая местные силы расширенной воздушной кампанией и отдельными действиями на земле.

REUTERS

Об этом заявил министр обороны США Эштон Картер, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

Картер заявил сенатскому Комитету по вооруженным силам, что кампания против боевиков развивается, и американские военные стремятся укрепить ее и усилить давление на ключевые города, захваченные ИГИЛ, - Ракку в Сирии и Рамади в Иране.

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Картер сказал, что он ожидает активизации коалиционной воздушной кампании и повышения темпов операции. Он заявил, что США также поддержат местные силы "ударами с воздуха или прямыми действиями на земле".

Ранее УНИАН сообщал, что США пересматривают свою стратегию в войне против "Исламского государства" после месяцев застоя и вмешательства России в сирийский конфликт.

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