"Дизельный скандал" может стоить инвесторам Volkswagen в 40 миллиардов евро

Адвокаты юридических фирм — Bentham и Quinn Emanuel — начали переговоры с инвесторами Volkswagen из Норвегии и Катара о подаче иска против автомобильного концерна, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

"Кроме того, используя ПО, искажающее данные о выбросах вредных веществ, Volkswagen мог нарушить европейское законодательство. Немецкое издание Bild сообщает, что министр транспорта и цифровой инфраструктуры Германии Александер Добриндт направил письмо об этом своим коллегам из ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 16 октября во французских филиалах компании прошли обыски, отмечает Le Telegramme. По данным издания, речь идет о бюро компании в Руасси и Виллер-Котре. Там были изъяты документы и компьютерная техника. В Volkswagen информацию об обыске комментировать не стали.

Скандал вокруг автопроизводителя разгорелся после того, как американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) уличило концерн в установке на автомобили с дизельными двигателями ПО, позволяющего обходить жесткие экологические нормы в США.

История получила широкий резонанс и привела к отставке главы компании Мартина Винтеркорна. Кроме того, власти США обязали концерн отозвать почти 500 тысяч автомобилей марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах и пригрозили компании штрафом до 18 миллиардов евро. Аналогичные требования компании предъявили власти Германии — отзыву подлежат 2,4 миллиона автомобилей.

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По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), после так называемого "дизельного скандала" доля Volkswagen AG на европейском авторынке в сентябре снизилась до 23,3 процента (против 26,5 процента в августе).