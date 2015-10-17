Дизельный скандал: расследование фальсификаций в Volkswagen вышло на финишную прямую

Расследование, которое проводят в отношении автоконцерна Volkswagen судебные власти Германии, установило круг подозреваемых, который не превышает 10 человек, сообщает ВВС.

"Представитель прокуратуры сообщил, что "в поле внимания следствия находятся более двух, но менее 10 сотрудников фирмы" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что к скандалу причастны до 30 сотрудников концерна.

Volkswagen отозвал миллионы автомобилей, после того как выяснилось, что концерн пользовался программным обеспечением, которое позволяло фальсифицировать данные о чистоте выхлопных газов дизельных двигателей.

"Клаус Зихе, представитель прокуратуры в городе Брауншвейг на севере Германии, сообщил журналистам, что полиция собрала группу из 20 следователей для расследования скандала с фальсификацией результатов замеров выхлопов дизельных автомобилей VW", - подчеркивается в сообщении.

На прошлой неделе в штаб-квартире автоконцерна был проведен обыск в рамках расследования того, кто несет ответственность за использование устройств, способных давать ложную информацию о двигателях. При этом было изъято гигантское количество документов.

"Речь идет о терабайтах, а не о гигабайтах данных, и о множестве коробок с документами", - сообщил Зихе.

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Как сообщал УНИАН, ранее следователи прокуратуры немецкой земли Нижняя Саксония в сопровождении сотрудников полиции пришли с обысками в штаб-квартиру концерна Volkswagen в Вольфсбурге.