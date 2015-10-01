Франция начала расследование в отношении Volkswagen

Расследование инициировало ведомство по защите прав потребителей во Франции на фоне скандала о фальсификации данных экологических тестов. Проверка началась 24 сентября, а ее результаты станут известны в конце ноября или в декабре, сообщил агентству Reuters источник, близкий к министерству экономики страны. Французские власти намерены выяснить, подделал ли Volkswagen результаты экотестов так же, как в США, сообщает "Немецкая волна".

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После расследования, проведенного американскими властями, автопроизводители из Вольфсбурга признали, что на некоторых моделях машин с дизельными двигателями было установлено программное обеспечение, которое позволяло обойти экологические стандарты допустимых объемов выбросов выхлопных газов. По данным Volkswagen, на мировой рынок ушло до 11 млн таких автомобилей. Во Франции в продажу поступило около 950 тыс. неэкологичных машин.

Тем временем комиссар ЕС по экономическим и монетарным вопросам Пьер Московичи призвал Volkswagen полностью прояснить обстоятельства "дизельного скандала". В интервью изданию Süddeutsche Zeitung, опубликованном сегодня, Пьер Московичи подчеркнул, что концерну предстоит большая работа, чтобы вернуть доверие клиентов. Он отметил, что Еврокомиссия настаивает на соблюдении экологических норм. По его словам, граждане ЕС потребовали от Volkswagen, чтобы "подобного больше не произошло".