В Мюнхене освятили восстановленный памятник Степану Бандере

На кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене в субботу, 17 октября, был освящен новый памятник лидеру Организации Украинских Националистов Степану Бандере.

Об этом сообщил Посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.

"В Мюнхене состоялось торжественное освящение восстановленного памятника на могиле Героя Украины Степана Бандеры. В церемонии в честь Степана Бандеры рядом с епископом Криком и генконсулом Украины приняли участие дети героев АТО", - написал Мельник.

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Как сообщал УНИАН, 7 февраля 2015 года неизвестные осквернили могилу лидера Организации украинских националистовСтепана Бандеры в немецком Мюнхене.