В Мюнхене освятили восстановленный памятник Степану Бандере
В Мюнхене состоялось торжественное освящение восстановленного памятника на могиле лидера Организации Украинских Националистов Степана Бандеры.
На кладбище Вальдфридхоф в Мюнхене в субботу, 17 октября, был освящен новый памятник лидеру Организации Украинских Националистов Степану Бандере.
Об этом сообщил Посол Украины в Германии Андрей Мельник в своем Twitter.
"В Мюнхене состоялось торжественное освящение восстановленного памятника на могиле Героя Украины Степана Бандеры. В церемонии в честь Степана Бандеры рядом с епископом Криком и генконсулом Украины приняли участие дети героев АТО", - написал Мельник.
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Как сообщал УНИАН, 7 февраля 2015 года неизвестные осквернили могилу лидера Организации украинских националистовСтепана Бандеры в немецком Мюнхене.
1/2 У Мюнхені відбулося урочисте освячення відновленого пам'ятника на могилі Героя України Степана Бандери pic.twitter.com/BbQOpij4c4
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 17, 2015
2/2У церемонії на честь Степана Бандери поряд з єпископом Криком і генконсулом України взяли участь діти героїв АТО pic.twitter.com/gFEHWdi8nW
— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) October 17, 2015