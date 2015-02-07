В Мюнхене неизвестные осквернили могилу Бандеры (фото)
00:40, 07 февраля 2015Общество
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Неизвестные осквернили могилу лидера Организации украинских националистовСтепана Бандеры в немецком Мюнхене.
В Мюнхене неизвестные осквернили могилу Бандеры / twitter.com/VadymKostiuk
Об этом сообщил генеральный консул Украины в Германии Вадим Костюк в Twitter.
"Только что сообщили о новом акте вандализма на могиле Бандеры! Выясняю детали. Герои не только не умирают, но и продолжают воевать", - написал он.
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Костюк также выложил фотографии, на которых видно, что крест на могиле Бандеры обрисовали.
twitter.com/VadymKostiuk
Щойно повідомили про новий акт вандалізму на могилі С.Бандери! З'ясовую деталі. Герої не тільки не вмирають, але й продовжують воювати!!!
— Vadym Kostiuk (@VadymKostiuk) February 6, 2015
С.Бандера і зараз "тримає удар"! А тим, хто намагається змагатися з мертвими, - Бог суддя та наступні покоління! pic.twitter.com/zb4kB5bxPT
— Vadym Kostiuk (@VadymKostiuk) February 6, 2015
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