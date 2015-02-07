В Мюнхене неизвестные осквернили могилу Бандеры (фото)

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Германии Вадим Костюк в Twitter.

"Только что сообщили о новом акте вандализма на могиле Бандеры! Выясняю детали. Герои не только не умирают, но и продолжают воевать", - написал он.

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Костюк также выложил фотографии, на которых видно, что крест на могиле Бандеры обрисовали.