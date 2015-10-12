Девять заключенных экстремистов убили охранников и сбежали из СИЗО в Киргизии

Кроме того, был ранен еще один сотрудник ГСИН и один из осужденных, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой пресс-службу ГСИН страны.

Полицейские вскоре нашли угнанный автомобиль и задержали пятерых преступников, четверо остаются на свободе. В регионе введен план «Перехват».

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Отмечается, что из четверых двое были осуждены к пожизненным срокам, двое находились под следствием. Всех их объединяет характер привлечения к ответственности за религиозный экстремизм и терроризм.

Село Нижний Нооруз находится в нескольких километрах от столичного Бишкека. Правоохранители советуют гражданам быть предельно бдительными и сообщать любую имеющуюся информацию о сбежавших преступниках.