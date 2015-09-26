В Финляндию за этот год прибыли более 15 тысяч беженцев

По данным Миграционного ведомства, сейчас в Финляндию прибывает более 600 просителей убежища в день, сообщает Yle.

Выступивший в телепрограмме Yle A-studio представитель Миграционного ведомства Юха Симиля заявил, что в течение этого года в Финляндию прибыло уже более 15 тысяч соискателей убежища.

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"Если посмотреть на число прибывших за последние дни, то выходит, что приезжает по 600 человек ежедневно", - говорит он.

По оценке Симиля, при таком темпе число просителей убежища в этом году может подняться до 30 000 - 50 000. По словам чиновника, на одного просителя убежища, живущего в центре для приема беженцев, тратится около 15 000 евро в год.

"Эта сумма включает в себя зарплату работникам, расходы на содержание центра и выплачиваемое беженцам начальное прожиточное пособие", - объяснил Симиля.