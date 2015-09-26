ООН: в Европу каждый день прибывают 8000 беженцев
03:28, 26 сентября 2015Мир
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По оценкам ООН, ежедневно в Европу прибывают около 8000 сирийских и иракских беженцев и это может продолжаться еще неопределенное время.
REUTERS
В одну только Грецию каждый день прибывают более 5000 человек, сказал в интервью агентству Рейтер координатор ООН по делам беженцев в Европе Амин Авад.
В Международной организации по миграции считают, что поток беженцев не прекратится даже зимой при условии, что зима будет не слишком холодной, сообщает Русская служба Би-би-си.
Всего с начала 2015 года в поисках лучшей жизни в Европу приехали около полумиллиона человек. Самые многочисленные национальные группы среди них - это сирийцы, иракцы и эритрейцы.
По словам экспертов ООН, в одном только Ираке в той или иной гуманитарной помощи нуждаются около 10 миллионов человек.
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