Хорватия закрыла главный пункт пропуска на границе с Сербией

Последним закрылся для проезда грузовиков важнейший пограничный пункт Батровчи-Баяково на автобане E70. Это случилось сегодня утром, после того, как перед пограничным пунктом выстроилась очередь из грузовиков и легковых авто длиной более 10 км, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Сообщается, что закрытие границы наносит значительный экономический ущерб. Министр торговли Сербии Расим Ляич заявил, что из-за сокращения объемов транзитных перевозок и привычных объемов экспорта экономика страны несет многомиллионные убытки.

Кроме этого, как сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на хорватское издание Vecernij list, министр внутренних дел Хорватии Ранко Остоич лично встретил в городе Товарник (вблизи сербской границы) автобусы с мигрантами и обратился к ним с объяснениями процедурных вопросов.

Видео с обращением министра опубликовано на правительственном канале в Youtube. "Ассаламу алейкум, меня зовут Ранко и я министр внутренних дел. Скоро вы получите возможность отдохнуть, а потом поедете дальше в Европу. Вы получите пищу, сможете принять душ. Прошу слушать то, что говорит полиция", - заявил Ранко Остоич мигрантам, которые в это время внимательно его слушали и кивали головами.

"С такими обещаниями, как у Орбана (премьер Венгрии. – Ред.), далеко не уйдешь", - пояснил позднее министр, отметив, что человечность в любом случае – лучшая политика".

Перед этим Хорватия заявила, что больше не в состоянии принимать беженцев. Однако премьер-министр Хорватии Зоран Миланович пообещал, что страна будет использовать более человеческие методы, чем Венгрия.