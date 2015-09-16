Москва вновь высказалась по поставкам российского оружия в Сирию: Мы это делали и будем делать

"Россия осуществляла и осуществляет поставки оружия правительственной армии (Сирии), Россия никогда не скрывала это, мы это делали и будем делать в соответствии с нормами международного права", - сказал спикер журналистам в Монголии, где он принимает участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщает ТАСС.

По словам политика, Москва призывает мировое сообщество начать сотрудничать с сирийскими властями и объединиться в борьбе с общей для всех государств угрозой терроризма.

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"Москва призывает все мировое сообщество начать, наконец, сотрудничать с сирийскими властями и объединиться в борьбе с общей для всех угрозой терроризма. Только так мы сможем стабилизировать ситуацию в Европе", - сказал Нарышкин, который является главой делегации РФ в ПА ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, по данным Пентагона, семь российских транспортных самолетов АН-124 "Руслан" приземлились на сирийском аэродроме вблизи Латакии.

Россия утверждает, что российские военные находятся в районе аэродрома в качестве вооруженной охраны и для восстановления взлетной полосы для доставки грузов.