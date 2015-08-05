У Медведева поддержали идею ограничения закупок западных презервативов - это улучшит демографию

Такое мнение высказал помощник главы правительства РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко, передают РИА Новости. Кроме того, по его мнению, такая мера поспособствует аккуратности в выборе полового партнера.

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"Резинотехнические изделия (презервативы) никакого отношения к здоровью не имеют, это просто заставит быть более дисциплинированным, более строгим и разборчивым в выборе партнеров, а, может быть, окажет какую-то услугу нашему обществу в плане решения демографических проблем", - заявил Геннадий Онищенко.

Напомним, что кроме презервативов, среди иностранных изделий, которых могут коснуться ограничения есть трости, рентгеновские аппараты, сканеры, стерилизаторы, экзопротезы грудных желез, искусственные клапаны сердца, искусственный левый желудочек сердца, а также антисептики и дезинфицирующие препараты

"Применительно к дефибрилляторам, бинтам, тростям я не вижу никаких содержательных осложнений, кроме возможных неудобств для бизнеса", - заявил Геннадий Онищенко. "Трость, я уверен, мы сделаем сами, другое дело, может быть, будут утеряны некие бренды, которые тоже существуют в этой области, может быть, они будут лишены ряда изящных деталей, или материалы будут менее привычными, но это пережить можно", - прокомментировал ограничения Геннадий Онищенко.