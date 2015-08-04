Премьер РФ Медведев назначил себя главным по вопросам импортозамещения продукции

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании правительства России. «В правительстве должна быть создана отдельная комиссия по импортозамещению… Задачи комиссии понятны. Она будет координировать деятельность федеральных органов исполнительной власти, региональных властей и государственных компаний, а также компаний с преимущественным государственным участием, институтов развития по вопросам импортозамещения», - сказал Дмитрий Медведев.

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По его словам, цель – создать условия для собственного производства тех товаров, которые РФ ранее получала по импорту.

Он подчеркнул, что при комиссии будут сформированы две подкомиссии – по гражданским отраслям и по оборонке.

«Работой всей комиссии буду руководить я лично. Нужно подготовить окончательные предложения по персональному составу и внести их», - сказал он.

Дмитрий Медведев заверил, что в правительстве заинтересованы не просто в механическом замещении нормальных иностранных товаров на посредственные российские.

«Естественно, речь должна идти о создании товаров, конкурентоспособных не только применительно к условиям российского рынка, а применительно к условиям мирового рынка. Только такое импортозамещение нам и нужно», - сказал Дмитрий Медведев.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля 2014 года российский президент Владимир Путин заявил, что Россия за 1,5-2,5 года сможет отказаться от сотрудничества с Украиной в сфере производства оружия, но выразил надежду, что этого не произойдет. Однако уже 14 мая Владимир Путин потребовал от правительства РФ отказаться от кооперации с иностранными партнерами при производстве оружия и военной техники, чтобы «не зависеть ни по одному из направлений переоснащения армии и флота на новую систему вооружений».