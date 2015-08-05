В России в лобовом столкновении автобусов погибли 15 человек (фото)
11:04, 05 августа 2015Мир
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В России 5 августа в 15:00 по местному времени (08:00 по Киеву) произошло столкновение двух рейсовых автобусов на трассе Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре в районе озера Гасси.
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В результате ДТП погибли 15 человек, сообщает сайт местного МВД.
Читайте такжеВ Харькове столкнулись два трамвая, пострадали 15 человек (фото)Согласно сообщению, на момент аварии в автобусах находилось 72 человека, из которых 68 – пассажиры и 4 водителя. В результате столкновения погибли 15 человек, один из них – ребёнок. Также погиб водитель одного из автобусов. Трое детей находятся в тяжёлом состоянии.
По предварительным данным, водитель одного из автобусов выехал на полосу встречного движения, из-за чего и произошло столкновение, оба водителя были трезвы.
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