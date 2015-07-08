Der Spiegel: боязнь худшего

В статье Петера Максвила и Северина Вайланда под названием «Боязнь худшего», опубликованной на сайте немецкого издания Der Spiegel, пишется о том, что люди в отчаянии стоят перед опущенными роллетами, некоторые банки закрыты стальными пластинами. Клиенты стучат горшками и молотками по дверям финансовых учреждений. Ночью беднейшие из бедных приходят из пригородов, они грабят супермаркеты, роются в мусорных баках в поисках чего-то съедобного. Силы безопасности стреляют, есть погибшие и раненые.

Греция летом 2015 года? Может быть, когда-нибудь. Сценарий не придуманный, так уже было в столице Аргентины Буэнос-Айресе весной 2002 года. Тогда южноамериканская страна обанкротилась, незадолго до этого правительство отпустило национальную валюту, тесно связанную с курсом доллара США. Песо упал, инфляция ускорилась, когда-то относительно процветающая страна оказалась в нищете в рекордно короткие сроки. До сих пор она еще не оправилась от этого.

Грецию может постичь та же участь, если она покинет еврозону и введет параллельную валюту. Немецкий комиссар ЕС Гюнтер Эттингер теперь все конкретно объяснил: лекарства, газ, нефть и даже продукты питания могут стать дефицитом, заявил он во вторник немецкой радиостанции «Deutschlandfunk». Представитель Христианско-демократической партии предложил для такого случая предусмотреть бюджетные ресурсы ЕС, которые на самом деле предназначены для стихийных бедствий.

В последние дни немецкие лидеры многократно заверяли, что не оставят Грецию в беде и предоставят ей помощь – по словам вице-канцлера Зигмара Габриеля и президента Европарламент Мартина Шульца (оба СДПГ). Но их высказывания расплывчатые, в Комиссии ЕС также не хотят давать более конкретных ответов. И недаром: Никто не хочет сеять панику, если евро исчезнет, и Греция не сможет импортировать из-за рубежа дорогие лекарства, газ, топливо и еду.

Но то, что об этом думают, становится ясно из письменного заявления, которое было предоставлено в ответ на запрос SPIEGEL ONLINE: Европейская комиссия «тесно сотрудничает с членами еврозоны и другими европейскими институтами» и изучает «различные сценарии». Но пока консультации с другими партнерами не завершены, «мы не можем высказывать никаких предположений», говорится в заявлении.

Просто не провоцировать страх, - это основная линия ответственных политиков, даже если внутри страны давно говорили о помощи. В федеральном правительстве, министерство иностранных дел несет ответственность за гуманитарную помощь за рубежом с 2013 года. Официально там ничего не говорят о возможных чрезвычайных планах или специальных фондах для Афин.

Там только ссылаются на высказывание министра иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера. «Я не хочу описывать никаких сценариев гуманитарной катастрофы», заявил политик СДПГ в выходные и добавил, что сейчас речь идет о том, чтобы оставить открытой дверь для целевых переговоров. Ответственные лица в Берлине и Брюсселе ждут итогов саммита ЕС с греческой стороной в среду.

Благотворительные организации не удивлены

По-другому ситуация выглядит для крупных организаций по оказанию помощи. Они не были удивлены с самого начала гуманитарного кризиса в Греции - даже несмотря на то, что сферой их деятельности являются классические развивающиеся страны, к которым Греция не принадлежит. «В течение нескольких недель, идут дискуссии о ситуации в стране с государственным долгом», сказала пресс-секретарь фонда помощи голодающим «Welthungerhilfe» изданию SPIEGEL ONLINE. Конкретные меры в настоящее время не запланированы: «Нельзя просто поехать грузовиком в Афины и что-то там выгружать».

Тем не менее, не похоже, что решения такого рода будут приняты быстро. Ни церковные организации Misereor и Brot für die Welt (Хлеб для мира), ни «Врачи без границ», по их собственным данным, не планируют сейчас никаких проектов Греции. Тем не менее, медицинская благотворительная организация в Греции занимается обеспечением беженцев – а греческое отделение «Каритас» принимает пожертвования для нуждающихся в стране с государственным долгом.

Для того, чтобы помочь в случае чрезвычайной ситуации, в Греции необходимы местные партнеры и структуры – и прежде всего, много денег. Однако, для этого немецкое правительство или Европейский союз должны сначала одобрить конкретные платежи помощи, говорит пресс-секретарь Welthungerhilfe. Но одно уже ясно: «Если до этого дойдет, то все может случиться очень быстро».