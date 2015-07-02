В Петербурге таксисты требуют запретить приложения Uber, GetTaxi и Яндекс.Такси

Некоммерческое партнерство "Петербургское такси" обратилось к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой отреагировать на ситуацию на рынке легковых перевозок, которую таксисты называют "критической", передает Русская служба Би-Би-Си.

По мнению таксистов, интернет-приложения Uber, GetTaxi и Яндекс.Такси наносят ущерб рынку, вынуждая таксистов работать по заниженным ценам. "На сегодняшний день минимальные тарифы, установленные этой "тройкой", сопоставимы с ценой поездки на общественном транспорте – 50 рублей, 50 рублей и 49 рублей соответственно," - жалуются перевозчики.

Кроме того, ассоциация утверждает, что работа этих компаний противоречит закону "о защите конкуренции".

Читайте такжеВ Украине может появиться всемирноизвестный сервис заказа такси Uber

В заявлении упоминается опыт Франции, где "таксистами были заблокированы основные магистрали столицы и блокирована работа аэропортов. В Париже было сожжено несколько сотен автомобилей и прошли массовые беспорядки. Это вызвало необходимость срочной реакции властей (на уровне президента) и запрета сервиса Uber на территории Франции".

"В таксомоторном сообществе Санкт-Петербурга активно обсуждается опыт Франции и всё чаще звучат призывы поступить точно так же, чтобы добиться реакции властей, и нам приходится тратить большое количество усилий, чтобы не допустить подобных радикальных проявлений в нашем городе" - гласит открытое письмо.

В конце июня французские таксисты устроили общенациональную акцию протеста против сервиса Uber. Таксисты утверждали, что использование сервиса лишало их около 30-40% прибыли. Кроме того их возмущало, что водители Uber не обязаны получать гослицензию, в то время как сами таксисты платили за свои лицензии тысячи евро. В связи со скандалом были задержаны руководитель французского подразделения Uber Тибо Самфаль, а также глава отделения Uber в Западной Европе Пьер-Димитрий Гор-Коти.