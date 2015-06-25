Забастовка против сервиса Uber: в Париже таксисты заблокировали ключевые дороги (фото)

Ключевые дороги, ведущие к аэропортам и железнодорожным вокзалам Парижа, были заблокированы в четверг утром в результате забастовки таксистов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на французское издание RFI.

Французские таксисты устроили однодневную забастовку, протестуя против системы онлайн-заказа такси Uber.

Как пишет издание, в четверг утром сотни машин такси сплотились вокруг аэропортов Шарль де Голль и Орли, а также северного вокзала.

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Также сообщается о том, что бастующие на 30 минут заблокировали западную часть парижской кольцевой дороги.

К забастовке также присоединились таксисты Тулузы, где около 40 такси заблокировали доступ к железнодорожной станции, тогда как остальные замедлили движение в районе аэропорта.

Приложение на телефоне Uber соединяет пассажиров с частными водителями, которые перевозят их по более низким ценам, чем у традиционных такси.

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По мнению французских таксистов, такой конкурент может отнять у них рабочие места.

Напомним, ранее система онлайн-заказа такси Uber стала причиной забастовки таксистов в Брюсселе.