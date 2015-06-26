Во Франции запретят онлайн-сервис UberPOP из-за массовых протестов таксистов

Сервис бронирования недорогих частных такси UberPOP будет закрыт во Франции.

Об этом заявил глава МВД Бернар Казнев, сообщает Украинская правда со ссылкой на ВВС.

Казнев заявил, что обслуживание пассажиров было "незаконным" и приказал полиции и прокурорам обеспечить закрытие сервиса.

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Президент Франции Франсуа Олланд осудил беспорядки, назвав их неприемлемым насилием. Однако он подчеркнул, что сервис должен быть закрыт и объявлен вне закона.

Французские власти пошли на такой шаг после крупных акций протеста таксистов, некоторые из которых переросли в столкновения.

В четверг ключевые дороги, ведущие к аэропортам и железнодорожным вокзалам Парижа, были заблокированы вследствие забастовки таксистов.

Приложение на телефоне Uber соединяет пассажиров с частными водителями, которые перевозят их по более низким ценам, чем у традиционных такси. По мнению французских таксистов, такой конкурент может отнять у них рабочие места.

Ранее система онлайн-заказа такси Uber стала причиной забастовки таксистов в Брюсселе.