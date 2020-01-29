Пропагандистка Russia Todaу получила тяжелое ранение из-за взрыва боеприпаса

Пропагандистка Вафа Шабруни получила серьезное ранение и сейчас находится в тяжелом состоянии.

Пропагандистка Russia Todaу Arabic Вафа Шабруни получила серьезное ранение в сирийском городе Мааррат ан-Нууман во время съемки склада с оружием.

Об этом сообщает RT.

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По предварительным данным, она получила ранения из-за взрыва снаряда.

"Группа снимала склады оружия, которые остались после отступления «боевиков» из города Маарет-эн-Нууман. По предварительным данным, один из снарядов взорвался", - говорится в сообщении.

Сейчас пропагандистку везут из больницы города Хан-Шейхун в государственную больницу города Хама.

В свою очередь главный редактор RT Маргарита Симоньян написала в своем телеграм-канале, что Шабруни получила серьезное ранение и сейчас находится в тяжелом состоянии.

"Все делают все возможное, чтобы ее спасти", - отметила Симоньян.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года в Центральноафриканской Республике были убиты российский журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Автомобиль погибших обстреляли из засады, водитель выжил.