Погибшие в ЦАР российские журналисты направлялись на базу с военными РФ - СМИ

Москва вооружает и тренирует местную армию.

Трое граждан России были убиты в Центрально-Африканской Республике на севере от столицы.

Жертвs были журналистами и работали в стране после того, как в январе этого года Кремль начал серьезно наращивать свое присутствие в ЦАР, пишет французское издание Ouest France.

Отмечается, что российские военные проводят тренировки для Центрально-Африканских вооруженных сил. На месте гибели россиян были обнаружены их пресс-карты. Издание "Медуза" со ссылкой на посольство России в африканской стране сообщает, что у двух погибших были пресс-карты издания "Известия".

Они, вероятно, направлялись в город Сибю, где базируется батальон ЦАР, вооруженный Москвой. В городе также работают военные советники из РФ, которые проводят тренировки. Российские журналисты попали в засаду на дороге, которую организовали неизвестные нападавшие за 20 километров от Сибю. Тела жертв доставили в морг базы Международной миротворческой миссии ООН в ЦАР.

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Ouest France отмечает, что на протяжении последних 6 месяцев Москва увеличивала свое военное присутствие в ЦАР, в которой не утихают боевые действия с 2013 года, когда боевики из группировки «Селека» свергли президента Франсуа Бузизе. Вооруженные столкновения происходят в стране довольно часто, а атаки не редко направлены против миротворцев ООН.

Издание пишет, что ООН разрешила России поставлять стрелковое оружие в ЦАР. Более 150 российских инструкторов учат сотни местных солдат пользоваться этим оружием. Также около 40 российских военных служат в личной охране президента страны Фостена-Аршанжа Таудери.