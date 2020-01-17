CNN: Путин хочет повторить успех лидера Китая, но он не настолько в безопасности

Россия не настолько мощная и централизованная страна, как Китай, поэтому Путину будет трудно построить диктатуру по китайской модели.

После двух десятилетий своего правления президент России Владимир Путин демонстрирует, что хочет остаться при власти в ближайшем будущем. Но, деликатно меняя правительство своей страны, чтобы это сделать, он, вероятно, смотрит на пример за Алтайскими горами. В Китае его близкий союзник Си Цзиньпин смог провернуть узурпацию власти с очевидной легкостью.

В 2018 году китайский лидер отменил ограничение сроков пребывания во главе страны, чтобы расчистить себе путь к пожизненному правлению. Этот процесс, скорее всего, прошел через внутреннее политиканство в Коммунистической партии. Однако, стране решение представили уже как свершившийся факт, - пишет CNN. С того времени партия еще больше сплотилась вокруг Си Цзиньпина, усиливая пропаганду о нем и наделяя его еще большим количеством титулов, включая «народного лидера». До этого времени только Мао Цзэдуна называли так.

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С другой стороны Путин уже столкнулся с соображениями, как ему достичь желаемого. Его обмен ролями с Дмитрием Медведевым, который дал ему дополнительные 8 лет в президентском кресле в 2012 году, вызвал уличные протесты. Можно ожидать, что будут новые акции после последних новостей. Также ходят сплетни о потенциальном недовольстве российских политиков самого высокого ранга, а также сопротивлении оппозиционных партий и деятелей, которые, в отличие от Китая, в России до сих пор существуют.

После того, как лидеры обеих стран укрепили свою власть в 2010-х годах, Россия и Китай стали все больше сближаться. Этому способствовала геополитика, а также личные отношения между российским и китайским правителями. Путин развернулся к Си Цзиньпину как к противовесу давлению США и Европы после аннексии украинского Крыма. В свою очередь, китайский лидер был рад причислить Россию к своим союзникам на фоне расширения китайского влияния в западном направлении через проект «Единого пояса».

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Кроме этого амбициозного инфраструктурного проекта Китая, Россия также приняла технологического гиганта компанию Huawei, которой приходится иметь дело с давлением Вашингтона из-за обеспокоенности в сфере безопасности. Много американских союзников внесли ее в «черный список». Решение отдать Huawei крупный контракт на построение сети 5G в России появилось на фоне перехода Москвы к чрезвычайно контролируемому интернету в китайском стиле для подавления свобод и инакомыслия. В интервью прошлого года Си Цзиньпин назвал Путина «лучшим и самым искренним другом».

Но несмотря на то, что китайская модель может казаться Путину и большинству автократов привлекательной, она все же имеет недостатки. Си Цзиньпин понял, что абсолютная власть приносит также абсолютную ответственность и вину. В прошлом году вызовов для Китая стало больше, так же как и трещин на фасаде его лидера. Антиправительственные протесты в Гонконге, торговая война с США и рост цен на свинину стали большими испытаниями для Си Цзиньпина. И ни с одним из них он не справился хорошо. Были признаки того, что он это понял. В октябре КНР отмечала 70-ю годовщину своего основания. И государственные СМИ говорили, что это хорошая возможность для народа «навсегда запомнить трудности нового Китая, а также процесс напряженной борьбы». Цель в том, чтобы вдохновить «все общество энергично петь главную мелодию похвалы нового Китая и борьбы за новую эру». Так писало издание Синьхуа.

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Впрочем, способность Си Цзиньпина контролировать инакомыслие значительно превышает возможности Путина. Возглавив Коммунистическую партию, он укрепил внутреннюю дисциплину, используя антикоррупционную кампанию для искоренения плохих актеров и преследования потенциальных конкурентов. У него также есть колоссальный аппарат пропаганды для укрепления поддержки в трудные времена. Не существует никакой оппозиции за пределами китайской Компартии, даже шанса, что кто-то такой появится без радикального изменения того, как функционирует Китай.

Несмотря на всю свою ловкость в политическом имиджмейкерстве и пропаганде, Путин все же руководит страной, которая не столь централизована и могуча, как Китай. Российская «демократия» чрезвычайно несовершенна. Но ее институты создают потенциальные возможности для критики Путина и его политики, для построения базы противостояния ему. В России до сих пор есть немногочисленные независимые СМИ, которые, правда, действуют под интенсивным давлением государства. Даже государственная пресса не под таким жестким контролем, как в Китае.

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Си Цзиньпин уже имел дело с главными вызовами, которые в условиях слабой системы или слабого лидера уже бы подорвали его амбиции получить все большую власть. Поэтому есть причины полагать, что он сможет пережить и еще несколько благодаря его контролю над Компартией и ее прочным контролем над всеми аспектами правительственного и общественного дискурса.

Конечно, последние перестановки во власти, которые организовал Путин, могут быть нацелены на получение такой же власти, какая есть у Си Цзиньпина. Он неизменно руководит Россией уже 20 лет. И чтобы устранить его, понадобятся титанические усилия или много лет подготовки. За это время он может завершить строительство системы тотального контроля по примеру своего китайского союзника. Сейчас, однако, Путину нужно быть осторожным с его мечтами перенести китайскую модель в Москву.