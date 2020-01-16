Индийский подросток застрелился во время съемок "эффектного видео"

Старшеклассника немедленно доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

Старшеклассник хотел снять «эффектного видео» для соцсети TikTok, но случайно застрелился.

Читайте такжеВ Харьковской области подросток пытался покончить с собой, чтобы привлечь внимание матери (фото)

Об этом сообщает Gulf News.

Для своего нового видео подросток попросил мать дать ему пистолет. Сперва женщина отказала сыну, но поскольку он очень просил – она дала ему огнестрельное оружие.

Мальчик приложил пистолет к плечу, изображая военного, но случайно нажал на курок. Пистолет был снят с предохранителя. Старшеклассника немедленно доставили в больницу, однако врачи не смогли его спасти.

По словам матери мальчика, она не знала, что пистолет был заряжен. Также она рассказала, что сын любил сидеть в соцсетях и часто менял фото и видео на своих профилях.