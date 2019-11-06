Самоубийство школьника из Украины в Китае: мама подростка рассказала новые подробности

Родные парня уверены, что его довели до самоубийства.

Родители 13-летнего школьника из Украины Вани Лю, который в Шанхае покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна квартиры на 13 этаже, напрямую связывают трагедию с постоянными унижениями в школе.

Читайте такжеВ США нашли мертвым миллиардера, обвиняемого в педофилии (видео)Новые подробности произошедшего рассказала мама подростка Елена Артеменко, пишет LB.ua.

«Во дворе росло дерево, Иван, по сути, на него упал, и оно сохранило его тело. Он еще дышал, его пытались реанимировать в течении двух часов, но не спасли», – рассказала Елена.

По ее словам, китайские судмедэксперты зафиксировали многочисленные травмы и переломы, полноценного вскрытия не делали и не разрешили ей быть с сыном в больнице.

«Добиться справедливости в нашей ситуации очень сложно, потому что здесь нет статьи «Доведение до самоубийства». Один из офицеров полиции сказал нам: «Вы понимаете, что вы подписали ребенку смертный приговор, когда пожаловались на учителя директору?» – рассказала Елена.

Отмечается, что по словам генерального консула Украины в Шанхае Дмитрия Пономаренко, с момента трагедии консульская служба сопровождает дело.

Как ранее сообщал УНИАН, в китайском Шанхае 13-летний школьник из Украины выпрыгнул из окна из-за буллинга со стороны учителя.