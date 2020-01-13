У российского самолета Sukhoi Superjet в воздухе оторвалась обшивка двигателя (фото)

Самолет вернулся в Шереметьево после вылета в Ставрополь.

В России у самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» в воздухе оторвалась обшивка одного из двигателей.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

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Самолет вернулся в Шереметьево после вылета в Ставрополь. Сообщается, что причиной стали технические проблемы. Уже после взлета накануне вечером экипаж заметил, что у левого двигателя нет части обшивки.

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. На борту находился 61 человек - 55 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет вылетел с четырехчасовой задержкой.

Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100, который летел в Мурманск. Во время посадки авиалайнер загорелся.

Сообщается, что во время жесткой посадки лайнер трижды столкнулся с взлетно-посадочной полосой.

По официальным данным Следственного комитета РФ, погиб 41 человек из 78, которые находились на борту.