У российского самолета Sukhoi Superjet в воздухе оторвалась обшивка двигателя (фото)
В России у самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» в воздухе оторвалась обшивка одного из двигателей.
Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.
Читайте такжеВ России у пассажирского самолета Superjet-100 отказал двигатель
Самолет вернулся в Шереметьево после вылета в Ставрополь. Сообщается, что причиной стали технические проблемы. Уже после взлета накануне вечером экипаж заметил, что у левого двигателя нет части обшивки.
Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. На борту находился 61 человек - 55 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет вылетел с четырехчасовой задержкой.
Напомним, 5 мая в московском аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку самолет Sukhoi Superjet 100, который летел в Мурманск. Во время посадки авиалайнер загорелся.
Сообщается, что во время жесткой посадки лайнер трижды столкнулся с взлетно-посадочной полосой.
По официальным данным Следственного комитета РФ, погиб 41 человек из 78, которые находились на борту.