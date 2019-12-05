Лидеры НАТО договорились об обороне стран Балтии и Польши от России

Лидеры стран НАТО, основательно поругавшись во время саммита, все же объявили по его итогам о плане обороны стран Балтии и Польши.

Лидеры стран НАТО, основательно поругавшись во время юбилейного саммита под Лондоном, объявили по его итогам, что альянс по-прежнему един и, в частности, уже уладил конфликтный вопрос о плане обороны стран Балтии и Польши.

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"Сегодня мы договорились об утверждении обновленного плана относительно стран Балтии и Польши, - объявил после саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. - Я приветствую это решение, которое демонстрирует, что мы способны двигаться вперед, обновлять и пересматривать наши позиции, включая планы обороны стран Балтии и Польши".

Как сообщает Би-би-си, пред саммитом Турция грозила заблокировать принятие этого плана в ответ на то, что США и другие союзники отказывались признать террористами и врагами альянса курдские Отряды самообороны в Сирии. Анкара называет их террористами, но для международной коалиции во главе с США они были главными союзниками в войне с экстремистскими группировками.

Как пояснили дипломаты балтийских стран, в случае с планами НАТО в Балтии и Польше речь шла о техническом вопросе: это рутинное обновление перечня военных мер, и пока не утверждена новая редакция плана, просто действует старая.

Тем не менее этот спор имел большое политическое значение, и Йенс Столтенберг сказал, что его разрешение демонстрирует единство альянса.

По ходу двухдневной встречи в городе Уотфорд под Лондоном, посвященной 70-летию основания НАТО, лидеры стран альянса - прежде всего президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон - публично и эмоционально спорили и о действиях Турции в Сирии, и о стратегических целях альянса, и об увеличении военных ассигнований европейских стран.

Эти политические споры, впрочем, несколько заслоняют факт, о котором говорят многие политики и военные альянса: военная машина НАТО, несмотря на дискуссии и неожиданные твиты президента Трампа, продолжает исправно функционировать и развиваться - и в том числе укрепляется восточный фланг.

"Знаете, я - политик, и я привык, что меня критикуют за красивые слова при отсутствии содержания. Так вот в НАТО все наоборот, - сказал накануне журналистам Йенс Столтенберг. - У нас плохие внешние симптомы, зато очень хорошее содержание. И это прекрасно".

Эммануэль Макрон, наделавший шуму своими словами о "смерти мозга" НАТО, сказанными в интервью журналу Economist в начале ноября, на саммите продолжил развивать эту тему.

В том интервью президент Франции говорил, что европейские страны НАТО должны переосмыслить роль альянса, "вернуть себе военный суверенитет", а также, оставаясь твердыми в вопросе об Украине, возобновить стратегический диалог с Россией.

Коме того, Макрона очень беспокоят несогласованные с союзниками действия Турции в Сирии - и об этом он снова заговорил на саммите под Лондоном.

"К сожалению, у нас нет единого определения терроризма. Я смотрю на Турцию - они сейчас воюют с теми, кто сражался плечом к плечу с нами против ИГИЛ. И в некоторых случаях они сотрудничают с теми, кто связан с ИГИЛ. И это - стратегический вопрос! Если мы будем дискутировать только о том, сколько мы платим, не имея четких определений относительно такой ситуации - это несерьёзно! Несерьезно по отношению к нашим солдатам, несерьезно по отношению к нашим народам!" - сказал Макрон журналистам.

Турки обвинение в сотрудничестве с ИГ с негодованием отвергли.

Дональд Трамп сказал, что говорить о "смерти мозга" у НАТО было со стороны Макрона крайне невежливо. "Отвратительное заявление по отношению к 28 странам, включая их самих", - сказал президент США и тут же, без паузы, заговорил о том, что во Франции большая безработица, что Франция хочет обложить налогом американские интернет-компании, а он, Трамп, за это хочет ввести пошлины на французское вино.

Ранее слова Макрона о военном суверенитете раскритиковали некоторые европейские политики, в том числе руководство Германии: все они заявили, что блок НАТО был и будет основой европейской безопасности.

Дональд Трамп "на полях" саммита отдельно встретился с Эрдоганом. О содержании и итогах получасовой встречи стороны не рассказали ничего, кроме того, что она прошла "в конструктивной атмосфере".

На "семейном фото" по окончании саммита Эрдоган встал в середине первого ряда рядом с Трампом.

На каждом официальном и неофициальном слете лидеров НАТО в последние три года, после избрания Дональда Трампа, остро встает вопрос о размере военных ассигнований. Президент США постоянно повторяет, что европейцы "недоплачивают" за обеспечение своей безопасности, полагаясь на США с их гигантским военным бюджетом.

К этому саммиту, впрочем, эмоции несколько улеглись.

Перед слетом в Лондоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отрапортовал, что по итогам этого года уже восемь стран альянса, помимо США, доберутся до намеченной планки военных расходов в 2% от ВВП, а общий рост ассигнований всех европейских стран НАТО и Канады за последние три года составил $130 млрд в год.

Дональд Трамп в своем твите во время саммита более-менее корректно пересказал это сообщение Столтенберга и заявил, что это - большой прогресс.

Страны НАТО еще в 2014 году, после аннексии Россией Крыма и задолго до избрания Трампа, пообещали друг другу в следующие десять лет "стремиться приблизиться" к уровню военных расходов в 2% ВВП. Но большинство из 29 союзников повышает военные ассигнования так медленно и неохотно, что уже сейчас почти наверняка можно сказать, что цели к 2024 году они не достигнут - если не случится ничего экстраординарного.

К тому же президент Франции Эммануэль Макрон теперь призывает НАТО прежде определиться со смыслом и целями, а уже потом дискутировать о том, сколько нужно тратить на достижение этих целей. Об этом Макрон говорил и на саммите под Лондоном.

Франция при этом почти выполняет принятое в 2014 году обязательство - она тратит на армию 1,84% ВВП. Испания, Бельгия и Люксембург, например, не дотягивают и до одного процента.