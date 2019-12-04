НАТО останется ядерным Альянсом, пока будет существовать ядерное оружие - декларация

В НАТО уверяют, что Альянс не представляет угрозы ни одной стране. Он наращивает свои действия с целью защиты свободы на море и в воздухе.

Организация Североатлантического договора (НАТО) будет оставаться ядерным альянсом, пока будет существовать ядерное оружие.

Об этом говорится в Лондонской декларации лидеров государств и правительств стран-членов НАТО, одобренной на встрече в Лондоне, которая состоялась 3-4 декабря.

Читайте такжеНападение на одного члена НАТО будет рассматриваться как нападение на все страны Альянса - декларация

«НАТО является оборонительным альянсом, и не представляет угрозы ни одной стране. Мы приспосабливаем наши военные возможности, стратегию и планы во всем Альянсе согласно нашему всестороннему подходу (360 градусов) к безопасности», - говорится в декларации.

В частности, говорится, что были приняты решения, чтобы улучшить готовность сил НАТО для реагирования на любую угрозу в любое время по каждому направлению.

«Мы занимаем твердую позицию в нашем обязательстве бороться против терроризма и вместе принимаем более решительные меры, чтобы его побороть. Мы занимаемся и продолжим отвечать взвешенным и ответственным образом на размещение Россией новых ракет средней дальности, что привело к прекращению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и создает существенные риски евроатлантической безопасности», - отмечается в декларации.

Также сказано, что НАТО наращивает свои действия с целью защиты свободы на море и в воздушном пространстве.

«Мы еще больше укрепляем нашу способность сдерживать и защищать с должным сочетанием ядерных, обычных и противоракетных оборонительных возможностей, которые мы продолжаем приспосабливать. Пока будет существовать ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом. Мы полностью привержены сохранению и укреплению эффективного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению (оружия массового уничтожения), учитывая ситуацию, которая сложилась в области безопасности», - говорится в декларации.

Кроме того, в НАТО привержены полному воплощению всех аспектов Договора о нераспространении ядерного оружия, в том числе ядерного разоружения, нераспространения и мирного использования ядерной энергии.

«Мы остаемся открыты к диалогу и конструктивным отношениям с Россией, когда действия России сделают это возможным», - заявили лидеры Альянса.