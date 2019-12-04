Столтенберг объяснил, почему НАТО выступает за диалог с Россией

В НАТО и в дальнейшем намерены сочетать диалог с Россией с политикой сдерживания и обороны.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг объяснил необходимость ведения диалога с Россией

Об этом Столтенберг сообщил в Лондоне после проведения 3-4 декабря встречи лидеров государств и правительств стран НАТО.

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В частности, его спросили, как он рассматривает призыв президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости ведение стратегического диалога с РФ.

"НАТО выступает за диалог с Россией. И мы верим в диалог с Россией, поскольку Россия наш ближайший сосед, наш самый большой сосед, и нам необходимо стремиться к лучшим отношениям с Россией. И даже если мы не можем добиться лучших отношений с Россией в ближайшей перспективе, мы должны справляться со сложными отношениями, когда существует высокое напряжение, большее военное присутствие, производится больше военных учений", - заявил Столтенберг.

По его словам, необходимо обеспечить предсказуемость и прозрачность в отношениях с Россией с целью, чтобы "избегать инцидентов и чрезвычайных ситуаций".

В то же время, сказал Столтенберг, если такие случаи будут происходить, то необходимо сделать так, чтобы они "не выходили из-под контроля и не создавали опасные ситуации".

При этом генсек напомнил, что в НАТО поддерживают двуединый подход в отношениях с Россией, который сочетает диалог с политикой сдерживания и обороны.

"До того времени, пока мы сильны, едины и решительны, конечно, мы можем принимать участие в диалоге с Россией, в том числе относительно контроля над вооружениями. Мы должны избежать новой гонки вооружений, потому что это дорого, опасно. И именно это является причиной, почему мы очень сожалеем из-за нарушения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. И по этой причине мы должны изучать, как мы можем укрепить процесс контроля над вооружениями, поскольку мы нуждаемся соглашений относительно сохранения количества вооружения на более низком уровне, особенно ядерного вооружения", - отметил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за развитие диалога с Российской Федерацией, чтобы не ухудшить ситуацию в Украине. Президент Франции хочет "придать новый импульс" диалога с Россией с целью поддержания мира и стабильности в Европе.